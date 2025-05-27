سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز بلقب الدوري قبل مشهد الختام غداً

ماذا يحدث حال التساوي في رصيد النقاط؟

يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين.

وفي هذه الحالة، يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا إذا تعادل الأهلي في الجولة الأخيرة مع فاركو فإنه سيضمن التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟

يستطيع الأهلي إحراز التتويج بلقب الدوري حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا.

ورغم أن الأهلي يمتلك أفضلية نظرية في حصد اللقب، فإن بيراميدز لا يزال يتمسك بآماله فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية.

ما هى المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟

الأهلي - فاركو (28 مايو)

سيراميكا - بيراميدز (28 مايو)