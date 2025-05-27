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سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز بلقب الدوري قبل مشهد الختام غداً

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سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز بلقب الدوري قبل مشهد الختام غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:00 ص

يحسم بشكل رسمى بطل دوري نايل هذا الموسم بين الأهلى وبيراميدز غداً، الأربعاء، والذى أقيم بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، غداً الاربعاء فى الثامنة مساء.
ماذا يحدث حال التساوي في رصيد النقاط؟

يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين.

وفي هذه الحالة، يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا إذا تعادل الأهلي في الجولة الأخيرة مع فاركو فإنه سيضمن التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟

يستطيع الأهلي إحراز التتويج بلقب الدوري حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا.

ورغم أن الأهلي يمتلك أفضلية نظرية في حصد اللقب، فإن بيراميدز لا يزال يتمسك بآماله فى الحصول على قرار من المحكمة الدولية.

ما هى المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟

الأهلي - فاركو (28 مايو)

سيراميكا - بيراميدز (28 مايو)

ما هى سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز؟ 

يحتاج النادي الأهلي الفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

وحال تعادل بيراميدز مع سيراميكا بالجولة الختامية فيكفي الأهلي التعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

أما حال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 في تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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