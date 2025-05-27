شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز بلقب الدوري قبل مشهد الختام غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 27 مايو 2025 06:00 ص
يحسم بشكل رسمى بطل دوري نايل هذا الموسم بين الأهلى وبيراميدز غداً، الأربعاء، والذى أقيم بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.
يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين.
وفي هذه الحالة، يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا إذا تعادل الأهلي في الجولة الأخيرة مع فاركو فإنه سيضمن التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟
يستطيع الأهلي إحراز التتويج بلقب الدوري حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا.
ورغم أن الأهلي يمتلك أفضلية نظرية في حصد اللقب، فإن بيراميدز لا يزال يتمسك بآماله فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية.ما هى المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟
الأهلي - فاركو (28 مايو)
سيراميكا - بيراميدز (28 مايو)
يحتاج النادي الأهلي الفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.
وحال تعادل بيراميدز مع سيراميكا بالجولة الختامية فيكفي الأهلي التعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.
أما حال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 في تاريخه.
وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.
ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.
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