شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يصل القاهرة اليوم لبدء مهمته مع الأهلى بعد مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يصل الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، أو فى الساعات الأولى من الأربعاء، تمهيداً لإعلان تعيينه مديراً فنياً للفريق الأحمر فى اليوم التالي لمباراة فاركو.

ويقود ريفيرو تدريبات الأهلي قبل السفر يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يلعب فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي 15 يونيو المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.