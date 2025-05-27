شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة البيع تحسم انضمام "مزيزى" للزمالك من يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد من نظرائهم فى يانج افريكانز على ضم مزيزى لاعب الفريق التنزانى خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أرسل الزمالك عرضا رسميا لمسئولى يانج أفريكانز لضم اللاعب.

الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع نادى يانج أفريكانز التنزانى لضم اللاعب، حيث تم عرض مبلغ مالى لا يصل إلى المليون الدولار، وهو ما يراه مسئولو النادى التنزانى مبلغا ضئيلا بالنسبة لإمكانيات اللاعب، وسنه الصغير، فقدم الزمالك عرضا ماليا أكبر من العرض الذى تم تقديمه مؤخرا للحصول على خدمات مزيزى في الصيف

واتفق الزمالك مع يانج أفريكانز على كافة التفاصيل ويتبقى الاتفاق على نسبة إعادة بيع اللاعب، والتى حددها الزمالك بنسبة 15%، بينما يرغب النادى التنزانى أن تكون 25%.

ومن المنتظر وصول رد من يانج أفريكانز، خاصة أن إدارة الفريق التنزانى تناقش عرض الزمالك فى ظل عدم حسم مصير اللاعب بالإبقاء عليه داخل الفريق أو الاستقرار على بيعه.