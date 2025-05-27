الامارات | راشد بن حمدان يعيد شعار نادي النصر «التاريخي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، بإعادة شعار نادي النصر التاريخي السابق، استجابةً لرغبة جماهير النصر.

وقال النادي في بيان له: «بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، واستجابةً لرغبة جماهيرنا الوفية، تقرر إعادة شعار العميد التاريخي، الذي ارتبط بمسيرة النادي وإرثه العريق بهوية عصرية، ليكون شعاراً لكرة القدم، والآن دوركم يا جماهير النصر لاختيار الشكل الأنسب».

وتم طرح شكلين للجمهور لاختيار الشكل الأفضل ليكون الشعار الجديد لكرة القدم في النادي بداية من الموسم المقبل.

وكان نادي النصر قد أعلن تغيير الشعار في 25 أغسطس 2022.