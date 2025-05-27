الامارات | حسين رحيمي: اخترت العين بقلبي.. وإنجازاته تجاوزت حدود القارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع هداف الدوري المغربي، حسين رحيمي (23 سنة)، لأربعة مواسم حتى 2029، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي، ليستهلّ مشواره في الدفاع عن شعار «الزعيم»، إلى جانب زملائه بالفريق بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وقال حسين رحيمي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «انتقالي إلى نادي العين لم يكن قراراً عابراً، بل خطوة راسخة اتخذتها من منطلق إيماني العميق بمكانة هذا النادي العريق، الذي تجاوزت إنجازاته حدود القارات، وكان له حضور مشرف في كل المحافل».

وأضاف: «اخترت العين بقلبي قبل عقلي، لأنه نادٍ كبير بتاريخه وإنجازاته، وبجماهيره وبهويته الراسخة، وآخر إنجاز آسيوي حققه الزعيم عن جدارة واستحقاق، وجئت لأكون جزءاً من القصة، لنصنع معاً فصلاً جديداً من المجد تحت راية زعيم آسيا».

وتحدث اللاعب عن تفاصيل انضمامه قائلاً: «المفاوضات سارت في أجواء إيجابية تعكس احترافية إدارة هذا الكيان، ومنذ اللحظة الأولى شعرت بأنني قريب من البيت العيناوي. ولم أتردد على الإطلاق، واتخذت قراري عن قناعة بأن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرتي الكروية، وأسأل الله العلي القدير لي وزملائي بالفريق السداد والتوفيق».

وعن وجود شقيقه سفيان رحيمي إلى جانبه بالفريق، قال: «اللعب إلى جانب أخي سفيان له طعم خاص. هو صديق وأخ وسند. وجوده يمنحني دافعاً مضاعفاً داخل الملعب وخارجه».

وتابع: «حلم الطفولة هو المشاركة في كأس العالم. والآن أنا على أعتاب تحقيق هذا الحلم بقميص العين. وسأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر الثقة والمسؤولية».

وفي ختام حديثه، وجّه حسين رسالة خاصة إلى جماهير العين: «أعدكم بأن أظهر روح القتال من أجل الشعار الذي أرتديه في كل مباراة. وطموحاتي كبيرة، والأهداف محددة وواضحة بالنسبة لي، وأعرف جيداً أن اعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب في كل موسم، هو هدف هذا النادي الكبير، وأسأل الله أن نفرح معاً بالبطولات».

ويُعد حسين رحيمي أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المغربية، حيث نشأ داخل أكاديمية الرجاء الرياضي، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يلفت الأنظار بقدراته الهجومية العالية ولمسته التهديفية الحاسمة.

يتميز رحيمي بقدرته على اللعب كمهاجم صريح، مع امتلاكه مهارات فنية عالية، وقراءة متميزة لمواقع التمركز، إضافة إلى قوة بدنية تتيح له التفوق في المواجهات الفردية. سجّل أهدافاً حاسمة في مسيرته، وكان أحد هدافي الدوري المغربي لفئة تحت 23 سنة، ما جعله محط أنظار الأندية داخل المغرب وخارجه.

حسين رحيمي:

. أَعِدُ جمهور العين بأن أُظهر روح القتال من أجل الشعار الذي أرتديه في كل مباراة.