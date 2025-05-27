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الامارات | الهولندي تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن

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برلين - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | الهولندي تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن 1/2
  • الامارات | الهولندي تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الهولندي إريك تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن الألماني، حتى يونيو 2027، خلفاً للإسباني، شابي ألونسو، المنتقل لتدريب ، كما أعلن النادي الألماني، أمس.

وسيتسلم تن هاغ (55 عاماً) - الذي كان مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وقاده لإحراز كأس الرابطة عام 2023، وكأس إنجلترا عام 2024، قبل أن يقال من منصبه في نوفمبر الماضي - مهامه رسمياً مع ناديه الجديد في الأول من يوليو المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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