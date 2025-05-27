الامارات | الهولندي تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الهولندي إريك تن هاغ مدرباً جديداً لباير ليفركوزن الألماني، حتى يونيو 2027، خلفاً للإسباني، شابي ألونسو، المنتقل لتدريب ريال مدريد، كما أعلن النادي الألماني، أمس.

وسيتسلم تن هاغ (55 عاماً) - الذي كان مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وقاده لإحراز كأس الرابطة عام 2023، وكأس إنجلترا عام 2024، قبل أن يقال من منصبه في نوفمبر الماضي - مهامه رسمياً مع ناديه الجديد في الأول من يوليو المقبل.