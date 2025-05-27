شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراته أمام فاركو غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حسم لقب الدوري.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، فى تجهيز لاعبيه فنياً ومعنوياً قبل مباراة الغد، من أجل تحفيظهم بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها أمام فاركو، مع منح تعليمات للمدافعين بتوخي الحذر في لقاء الغد، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة، وحذرهم من استقبال أهداف وألا ينشغلوا بالأجواء الاحتفالية المتوقع حدوثها حال التتويج بلقب الدوري، وأن ينصب تركيزهم على تحقيق الفوز ليكون أفضل ختام في ليلة الاحتفال بلقب الدوري الـ45 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.