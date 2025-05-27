الامارات | المنتخب يدشن عهد كوزمين اليوم على ملعب الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الأول لكرة القدم، اليوم، عهد مدربه الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، بالتجمع على ملعب الوصل في دبي، استعداداً لمباراتيه أمام منتخبَي أوزبكستان وقيرغيزستان، يومَي الخامس و10 من يونيو المقبل توالياً، ضمن الجولتين التاسعة والـ10 من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعد هذا التجمع الظهور الأول للمدرب كوزمين مع المنتخب منذ توقيعه، في أبريل الماضي، عقداً لتدريب المنتخب لعامين، خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، الذي تمت إقالته بعد تراجع نتائج الأبيض، التي أدت إلى تضاؤل فرصه في التأهل المباشر إلى كأس العالم.

واختار كوزمين قائمة جديدة للمنتخب، ضمت 27 لاعباً للمهمة المرتقبة، إذ بدا واضحاً اختيار نخبة من أفضل اللاعبين في الدوري، مع الحرص على استمرار عدد كبير من الوجوه التي وجدت الفترة الماضية وأثبتت جدارتها بارتداء قميص الأبيض.

وكان كوزمين قال في تصريحات صحافية عقب مباراة الشارقة أمام الوصل، أول من أمس، ضمن الجولة الأخير في دوري أدنوك للمحترفين، إنه سيبدأ رحلة جديدة مع المنتخب، بعدما انتهت رحلته مع الشارقة التي استمرت لنحو ثلاث سنوات ونصف السنة، واصفاً مهمته الجديدة مع المنتخب بالمسؤولية الكبيرة جداً.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مباراة المنتخب مع أوزبكستان ستقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في الثامنة مساء الخامس من يونيو المقبل.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب كلاً من اللاعبين: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيور نيداي، كايو كانيدو.

ومن الملاحظ أن القائمة الجديدة للمنتخب شهدت بعض التغييرات بعودة لاعب الوصل علي صالح بعدما تم استبعاده في فترة المدرب بينتو، على الرغم من أنه يعد من أبرز الوجوه الشابة، كما شهدت القائمة عودة كل من لاعب الشارقة ماجد حسن، والوصل عبدالرحمن صالح وشباب الأهلي بدر ناصر والوحدة عبدالله حمد ولاعب النصر محمد عبدالباسط المنتقل حديثاً من الشارقة، بعد بروزهم بشكل جيد هذا الموسم مع فرقهم، كما شهدت أيضاً ضم حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي الذي قدم موسماً استثنائياً. وشهدت القائمة، أيضاً ضم لاعب الوحدة ساشا إيكوفيتش لأول مرة بقميص المنتخب.

واستبعد كوزمين في المقابل سبعة لاعبين كانوا ضمن قوام المنتخب عهد بينتو، هم: حارس الشارقة خالد توحيد، ولاعبا الجزيرة محمد العطاس وزايد سلطان، ولاعب عجمان عصام فايز، ولاعبا الوصل جوناتاس سانتوس وطحنون الزعابي، والنصر عبدالله إدريس.