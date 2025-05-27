الامارات | شباب الأهلي «عملاق الموسم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب فريق شباب الأهلي تاريخاً جديداً، وحطم العديد من الأرقام القياسية في ختام الموسم الكروي 2024-2025، الذي أُسدل الستار عليه، أول من أمس، بعد فوزه على الجزيرة (2-1) في الجولة الـ26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة أعقبها حفل تتويج الفريق على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

واحتفل لاعبو الفريق بجانب الجهازين الفني والإداري والجمهور بموسم استثنائي، ظهر خلاله الفريق كعملاق مسيطر على البطولات المحلية، بعدما حصد أربعة ألقاب من أصل ست بطولات كانت متاحة له، وهي كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، والسوبر الإماراتي، والسوبر الإماراتي القطري، بينما خرجت من خزائنه كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الجزيرة، كما ودع دوري أبطال آسيا 2 أمام الشارقة بركلات الجزاء.

موسم استثنائي

وعاش النادي موسماً استثنائياً بإنجازات من الصعب تكرارها، ليصل عدد إجمالي بطولات شباب الأهلي حتى الآن إلى 36 بطولة في تاريخه متساوياً مع العين.

كما أنهى شباب الأهلي موسمه برد الدين لفريق الجزيرة، ليزيد عدد انتصاراته في الدوري إلى 19 فوزاً، كما زاد عدد أهدافه إلى 57 هدفاً، ليصبح أقوى خط هجوم في الدوري، وتخطى فريق العين الذي أحرز 56 هدفاً.

وخلال الموسم الحالي، حقق فريق شباب الأهلي أطول سلسلة من دون خسارة بتاريخ الأندية الإماراتية (33 مباراة) متتالية بجميع البطولات المحلية والدولية، وهي كأس رئيس الدولة وبطولة الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي والسوبر الإماراتي القطري ودوري أبطال آسيا2، وتوقفت المسيرة بالخسارة أمام الوصل في الجولة الـ23 من بطولة الدوري.

كما حقق الفرسان أطول سلسلة من دون خسارة بتاريخ الأندية الإماراتية (32 مباراة) متتالية بجميع البطولات المحلية فقط، التي شارك فيها الفرسان، ببطولات الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي.

كما سجل أطول سلسلة من المباريات من دون خسارة في بطولة الدوري في تاريخ النادي (24 مباراة) متتالية، إضافة إلى أفضل انطلاقة من دون خسارة من بداية الدوري (22 مباراة) متتالية بتاريخ النادي، كما أحرز الفريق 114 هدفاً، ليكون أقوى هجوم في تاريخ الأندية الإماراتية خلال موسم واحد في مختلف البطولات التي شارك فيها الفريق.

أرقام قياسية

كما أن شباب الأهلي سجل ستة أرقام قياسية، إذ أصبح الفريق الوحيد الذي يحقق أربع بطولات في موسم واحد، متفوقاً على الثلاثية التاريخية للفريق التي حققها موسم 1974-1975، كما يملك حالياً الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس رئيس الدولة (11 لقباً)، إضافة إلى الرقم القياسي في عدد ألقاب السوبر الإماراتي (سبعة ألقاب)، ويملك شباب الأهلي أيضاً الرقم القياسي في عدد البطولات التي تحققت في عصر الاحتراف بـ(24 لقباً).

وأصبح شباب الأهلي أيضاً أكثر الأندية خوضاً لمباريات نهائية بتاريخ الأندية الإماراتية (44 مباراة نهائية)، وحقق الفوز في 28 منها بنسبة نجاح 64%، كما أصبح الفريق أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري في عصر الاحتراف، حيث فاز بـ5 دوريات، ليكون الأكثر تتويجاً في العصر الحديث مناصفة مع فريق العين.

جوائز مالية

طبقاً للوائح البطولات التي كان قد أُعلن عنها سابقاً، فإن قيمة الجوائز المالية لشباب الأهلي خلال الموسم الحالي، عقب تحقيق الفوز في أربع بطولات، هي 70 مليون درهم موزعة على الوضع التالي طبقاً للبطولات:

. 55 مليوناً (بطل الدوري).

. 10 ملايين (بطل كأس رئيس الدولة).

. ثلاثة ملايين (بطل كأس السوبر الإماراتي).

. مليونا درهم (بطل كأس السوبر الإماراتي القطري).

بينما نجح فريق الجزيرة في الفوز بجائزة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة خمسة ملايين درهم.