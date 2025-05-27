شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت الأخيرة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً للجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري أمام بتروجت.

وكان البنك الأهلي تلقى هزيمة مفاجئة أمام المصري في الجولة الثامنة من عمر مباريات حسم الدوري بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند النقطة 37 متراجعاً عن المركز الرابع إلى المركز السادس.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بتروجت في الجولة الأخيرة من الدوري والمقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء.

وكان البنك الأهلي حسم مؤخراً تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

ويلتقي البنك الأهلي مع نظيره إنبي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو المقبل، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن التتويج بأول لقب في تاريخ النادي.