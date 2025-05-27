شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: أرفض فكرة إلغاء الهبوط فى الدورى وتغيير اللوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، رفضه فكرة إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم وتغيير بعض اللوائح.

وقال عمر خلال تواجده مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 على التليفزيون المصري: "أرفض فكرة إلغاء الهبوط وتغيير بعض اللوائح، هناك بعض القرارات تم اتخاذها لم يتم الكشف عن بعض الخبايا فيها".

وأضاف عمر: الدوري الشرعي يكون من دورين مثل ما يحدث في العالم كله، أخوض مباراة على ملعبي والآخرى خارج ملعبي".

وتابع: "حتى يكون موضوع الدوري منظم يجب مشاركة 16 فريقا في المسابقة، لأن كل ما كان الدوري قوي سيكون في مصلحة المنتخب بكل تأكيد".

وتنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي.

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.