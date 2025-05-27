شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى ختام الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراته بالجولة التاسعة والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بحرس الحدود، باستاد السويس الجديد، في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب.

من ناحية أخرى، تنتهي علاقة الثنائي، الجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي فخر الدين بن يوسف، لاعبا النادي المصري، مع الفريق البورسعيدي، بعد خوض مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود، وذلك بانتهاء عقديهما مع النادي دون تجديد حتى الآن.

وتجمدت مفاوضات المصري لتجديد عقد اللاعبين، بسبب أزمة الإدارة بعد استقالة رئيس النادي لظروف صحية،ونجح النادي المصري في استعادة الانتصارات بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت بين فريقي المصري والبنك الأهلي، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف.