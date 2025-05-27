شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق جولة الحسم فى دوري nile انتظاراً لتحديد "البطل" والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، الأربعاء، منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات؛ تجمع الأهلى مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو بالجولة التاسعة والأخيرة سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الاخيرة من دوري نايل

الأربعاء 28 ماريو

الأهلى & فاركو..8 مساء

بيراميدز & سيراميكا..8 مساء

بتروجت & البنك الأهلى..8 مساء

المصري & حرس الحدود 8 مساء

الخميس 29 مايو

الاتحاد السكندري & انبى..8 مساء

طلائع الجيش & مودرن سبورت..8 مساء

غزل المحلة & الإسماعيلى..8 مساء

زد إف سى & سموحة..8 مساء

السبت 31 مايو

الزمالك & فاركو..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.