شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل فى مفاوضات مع الجونة لضم الحارس محمد علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، قد تلقى بعض العروض من الأندية الأخرى، على رأسهم سيراميكا عقب التألق فى مباريات فريقه فى بطولة الدورى هذا الموسم.

ويدرس مسئولو الجونة العروض حاليا، حيث ليس لديه مانع في بيع الحارس المميز، ولكن بشرط العرض المالي القوي الذي يليق باللاعب والنادي.

وقدم محمد علاء هذا الموسم أداء مميزا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أكثر من 8 من مباريات.