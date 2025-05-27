شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: تفاجأت باختيارى فى اللجنة الفنية بسبب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، أنه تفاجأ باختياره ضمن اللجنة الفنية حيث لم يكن يتوقع هذا القرار.

وقال محمد عمر، في برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "اختياري في اللجنة الفنية كان مفاجئا، لأننا تعودنا في أمور كثيرة في كرة القدم أن الاختيارات تحسم بين ناديين فقط، ولكن عندما رأيت القائمة علمت أن المهندس أبو ريدة يريد إصلاح كرة القدم لأن هناك تنوعا في القائمة ما بين الإسماعيلي والأهلي والزمالك والاتحاد والترسانة".

وأضاف: "اللجنة شهدت تواجد أعضاء أصغر في السن بجانب القامات الكبيرة، وبالتالي اللجنة بها تنوع على مستوى الأعمار والتفكير بين الجيل القديم والجيل الجديد".

وبسؤاله عن دور اللجنة الفنية قال: "اللجنة نتاقش ونرفع توصيات إلى اتحاد الكرة وفي النهاية هو صاحب القرار النهائي، المهندس هاني أبو ريدة يشارك معنا في الاجتماعات".