أنشيلوتي لاستعادة المجد الضائع للبرازيل مع "هدف وحيد هو الفوز بمونديال 2026"

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : بعد يومين على وداعه المؤثر لأنصار ريال مدريد الإسباني، بدأ المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي مهمته الرسمية على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي باستبعاد نجم سانتوس نيمار عن تشكيلته الأولى وإعادة لاعبه السابق كازيميرو، وذلك للمباراتين ضد الإكوادور والباراغواي في 5 و10 حزيران/يونيو ضمن تصفيات مونديال 2026.

وتوقع كثر استدعاء نيمار إلى تشكيلة أبطال العالم خمس مرات بعد عودته مؤخرا إلى الملاعب إثر غياب دام لخمسة أسابيع بسبب الإصابة، لكن المدرب الإيطالي الذي خاض السبت مباراته الأخيرة كمدرب لريال مدريد الإسباني قبل أن يسافر مباشرة إلى البرازيل لتسلم مهمته الجديدة، أبقى على نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق خارج التشكيلة للجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من التصفيات.

في المقابل، عاد كازيميرو إلى المنتخب لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ليلعب مجددا تحت اشراف مدربه السابق في ريال مدريد وليكون ضمن تشكيلة ضمت أيضا نجم نادي العاصمة الإسباني الحالي فينيسيوس جونيور وقائد باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس وهداف برشلونة الإسباني رافينيا.

وقال أنشيلوتي خلال تقديمه رسميا في ريو دي جانيرو كمدرب لأبطال العالم خمس مرات "أنا فخور جدا بقيادة أفضل منتخب في العالم. أمامي مهمة شاقة، وآمل أن تعود البرازيل بطلة من جديد".

وحدد ابن الـ65 عاما بأن "الهدف الوحيد هو الفوز بكأس العالم 2026".

"من الواضح أننا نعتمد عليه"

وعن عودة لاعبه السابق في ريال كازيميرو إلى التشكيلة، قال أنشيلوتي إن ابن الـ33 عاما سيجلب معه "الكاريزما، الشخصية والموهبة"، متطرقا إلى موضوع نيمار بالقول "من الواضح أننا نعتمد عليه" مستقبلا بعد أن يستعيد كامل لياقته ووتيرة المباريات.

وعاد نيمار للعب الخميس من دون أن يجنب فريقه سانتوس الخروج من الدور الثالث لمسابقة كأس البرازيل على يد فريق من الدرجة الثانية.

وكان لقاء الخميس أول ظهور له على الملعب منذ 16 نيسان/أبريل والإصابة التي تعرض لها في فخذه خلال مباراة في الدوري المحلي ضد أتلتيكو مينيرو.

وتعرض نيمار قبلها لإصابة في فخذه الأيسر في الثاني من آذار/مارس الماضي خلال مباراة ربع نهائي بطولة ولاية ساو باولو أمام براغانتينو، فأبعدته عن نصف النهائي وتشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين.

يصل أنشيلوتي وهو أول مدرب أجنبي للمنتخب البرازيلي منذ ستة عقود، من أجل تلميع صورة المنتخب الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة وما زال يبحث عن لقبه العالمي الأول منذ 2002 حين توج به لمرة خامسة قياسية.

ويملك أنشيلوتي سجلا حافلا من الألقاب بينها إحرازه 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي) لكنه سيتولى الاشراف على منتخب وطني للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة.

حل أنشيلوتي بدلا من دوريفال جونيور الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة الفادحة امام الأرجنتين 1 4 في آذار/مارس الماضي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026.

وبعد 14 جولة على بداية تصفيات أميركا الجنوبية، تحتل البرازيل المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات العالمية بفارق 6 نقاط عن المركز السابع الذي يخوض صاحبه (منتخب فنزويلا حاليا) الملحق الدولي.

"الاستقلال التام"

وحُسِمت أولى بطاقات المجموعة الموحدة لصالح الأرجنتين، حاملة اللقب العالمي، فيما تتقدم الإكوادور الثانية على البرازيل بفارق نقطتين فقط قبل أربع جولات على النهاية.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يأمل في التعاقد مع أنشيلوتي منذ سنتين من اجل وضع حد للنتائج السلبية للمنتخب. فمنذ تتويجه بطلا للعالم عام 2002 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، لم يبلغ سيليساو الدور نصف النهائي سوى مرة واحدة عندما مني بهزيمة نكراء على أرضه أمام ألمانيا 1 7 عام 2014، كما أنه لم يحرز كوبا أميركا سوى مرة واحدة عام 2019.

ويأتي تولي أنشيلوتي منصبه في وقت يشهد فيه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حالة من الاضطراب، فقد انتخبت الهيئة رئيسها الجديد سمير شاود الأحد، عقب إقالة سلفه إدنالدو رودريغيش بقرار قضائي.

وقال الرئيس الجديد "ليبارك المسيح المخلص وصول ومسيرة الميستر كارلو أنشيلوتي، حتى يتمكن من الحصول على اللقب العالمي السادس"، واعدا إياه بـ"الاستقلال التام".