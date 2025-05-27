شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يوافق على انتقال الجزار إلى الأهلى مقابل 30 مليون ونسبة إعادة بيع 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو غزل المحلة على بيع عمرو الجزار مدافع الفريق إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 30 مليون جنيه ونسبة إعادة بيع تصل إلى 15% مستقبلا.

وتعد مباراة الإسماعيلي القادمة الأخيرة للمدافع عمرو الجزار مع فريق غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب الاتفاق على كافة التفاصيل مع النادى الأهلى.

وكان الزمالك وبيراميدز يرغبان أيضا فى الحصول على خدمات اللاعب، ولكن مفاوضات مسئولى الأهلى حسمت التعاقد معه.

ويعد عمرو الجزار صاحب الـ25 عاما من أفضل المدافعين فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، حيث شارك فى 29 مباراة هذا الموسم مع غزل المحلة وتمكن من تسجل هدف وحيد.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.