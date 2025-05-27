شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنهائى بطولة بالم هيلز للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، نوران جوهر، مصطفى عسل، وكريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج الدور نصف النهائي كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على طارق مؤمن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-6.

فوز مصطفى عسل على يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-1, 7-0 ret.

فوز نوران جوهر على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-5.

هزيمة أمينة عرفي أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-9, 11-8.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي: 13 لاعباً، وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

و18 لاعبة، هن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.