شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان يكشف كواليس رحيله عن المصرى.. ويؤكد: الأهلى الأقرب للدورى وبيراميدز لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يرى التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني السابق لفريق المصري أن البعض يريد أن يصدر صورة أن المصري ابتعد عن المنافسة على البطولات بعد قدوم أنيس بوجلبان.

وقال بوجلبان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "كانت لدي خطة في تجهيز فريق يقدم كرة مختلفة ويفاجئ الجماهير المصرية".

وأضاف: "أعتقد إذا عدت للنتائج هي استمرار للنتائج في أول موسم، وقد يكون أكثر ميزة أن الفريق غير مستقر على مستوى النتائج وقد يفوز مباراة أو اثنين ويعود للخسارة أو المنافسة".

وتابع: "المصري لديه لاعبين جيدين وأرى أن المركز الرابع هو أقصى طموح للفريق البورسعيدي مقارنة بقماشة اللاعبين المتاحين لديك ولدى الفرق أصحاب المراكز الأولى في الدوري المصري".

واستطرد: "أتمنى أن يحقق المصري المركز الرابع لأنه حقق الفوز في مباريات، والمصري ليس لديه مشاكل فنية فقط ولكن فنية وذهنية".

وأردف: "كامل أبو علي مكسب للنادي وسخي جدا، وأطالب الإدارة بالتمسك بهذا الرجل، وكنا بدأنا في اختيار اللاعبين، وكنا نعمل على تشكيل فريق لديه عقلية المنافسة، لا أملك عروضا من أندية مصرية، ولكن هناك كلاما عن عروض فقط".

وعن الأقرب للتتويج بلقب الدوري، رد: "الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري، وبيراميدز هو الأقرب لحصد دوري أبطال أفريقيا".

وفيما يخص المنافسة على لقب كأس مصر، قال: "50% للزمالك مقابل 50% لبيراميدز".