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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 26 مايو 2025، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو + مبلغ مالي.

الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو + مبلغ مالي

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع مصطفى العش بشكل نهائي مقابلدفع مبلغ مالي وانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو إلى نادي زد، بعد سلسلة من المفاوضات التي دارت بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية.

حسام عبد المجيد يفاضل بين عروض الاحتراف فى روسيا وبلجيكا لحسم مصيره

يناقش حسام عبد المجيد ، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عروض الاحتراف الخارجي، خاصة بعدما سمح له مسئولو القلعة البيضاء بمناقشة تلك العروض من أجل تحديد مصيره الفترة المقبلة.

بمشاركة منتخب مصر.. سحب قرعة كأس العالم للشباب فى تشيلى الخميس المقبل

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب فى تشيلى الخميس المقبل، وهى البطولة التى يشارك فيها منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه.

طارق حامد يعود إلى القاهرة خلال ساعات لحسم موقفه من الزمالك

يعود طارق حامد، لاعب فريق ضمك السعودى، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وعقب انتهاء فريقه من مواجهة الاتحاد السعودى فى ختام دورى روشن.

بـ95 محاولة.. إمام عاشور يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا على المرمى في الدوري

يشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم صراعًا مثيرًا على لقب "أكثر اللاعبين تسديدًا على مرمى المنافسين"، ويتصدر نجم الأهلي ومنتصف الملعب، إمام عاشور، هذه القائمة بفارق كبير وملحوظ.

حلمي طولان يقرر ضم محمد الننى لمنتخب مصر فى كأس العرب

استقر حلمى طولان ، المدير الفنى لمنتخب مصر الثانى الذى سيشارك فى كأس العرب ديسمبر المقبل، على ضم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى لصفوف المنتخب فى البطولة للاستفادة من خبراته الكبيرة.

الزمالك يؤجل التفاوض مع عبد الله السعيد على تجديد عقده.. اعرف التفاصيل

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد لبعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها 5 يونيو المقبل بنهائى كأس مصر.