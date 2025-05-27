شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى الحلوانى: أرفض عبارة شيكابالا عاد للحياة بهدفه فى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماجى الحلواني عميد كلية الإعلام الأسبق وزوجة حمادة امام نجم الزمالك الراحل، أن مجلس إدارة الزمالك يسدد مديونيات كثيرة وكان الله في عونهم.

وقالت ماجى الحلواني عميد كلية الإعلام الأسبق، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: في انتظار حصد لقب الكأس لإسعاد جماهير الزمالك.

وأضافت: "أرفض كلمة أن شيكابالا عاد للحياة بهدفه في بتروجت".

وتابعت: "موقف رابطة الأندية بعدم خصم الـ3 نقاط من الأهلي غير منطقي وغير موضوعي، وكلمة تحصين قرار غير موجود في أي مكان في العالم".

نجح فريق الزمالك، فى تحقيق الفوز الأول تحت قيادة أيمن الرمادى المدير الفنى الذى تولى المهمة بعد رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو، حيث فاز الفارس الأبيض على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.