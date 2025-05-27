شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحسم الجدل: تأجيل لقاء بيراميدز وسيراميكا "غير مطروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمتحدث الرسمي باسمها، أن تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري الممتاز "غير مطروح على الإطلاق".

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت اليوم، شدد فيها سويلم على صعوبة تأجيل المباراة، مرجعًا السبب إلى الاتفاقات المبرمة منذ بداية الموسم على عدم تأجيل المباريات لضمان انتهاء الدوري في موعده المحدد.

وأوضح سويلم أن تأجيل مباراة بيراميدز سيتبعه بالضرورة تأجيل مباراة الأهلي وفاركو، ما يعرقل سير المسابقة، كاشفا أن تسليم درع الدوري للمتوج باللقب لن يتم في المباراة الأخيرة للفريق البطل، بل سيكون في "احتفالية خاصة" تُقام بعد انتهاء منافسات الدوري.

وعلى صعيد قضية إلغاء الهبوط، حسم سويلم الجدل حول تكرار هذا القرار في المواسم المقبلة، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك مطلب لإلغاء الهبوط في المواسم المقبلة". وأشار إلى أن الكرة المصرية ستدفع "فاتورة إلغاء الهبوط هذا الموسم" من خلال لعب الدوري بنظام استثنائي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مضيفًا: "لن نقبل أن نجلس كل موسم للتفاوض على إلغاء الهبوط".

ولم يتردد سويلم في الإشارة إلى أن "بنسبة كبيرة وجود الإسماعيلي في دائرة الهبوط ساهم في اتخاذ قرار إلغاء الهبوط"، معربًا عن خشية الرابطة من "اختفاء الأندية الشعبية" التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والإسماعيلي. واستشهد سويلم بأمثلة لأندية كبيرة هبطت ولم تعد للصعود مرة أخرى، مثل الشرقية وطنطا والأولمبي والترسانة.

وتنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.