حسين ياسر: لاعبو الزمالك أمام فرصة تاريخية لمصالحة الجماهير فى نهائى الكأس

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القاهرة - سامية سيد - أكد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق، أن الكرة المصرية لن تتقدم طالما يتم النظر لناد واحد والأندية الأخرى في كفة.

وقال حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "حصلت على العديد من الرخص التدريبية لأكون جاهزًا للعمل التدريبي".

وأضاف: "اكتساب الخبرات يأتي بالعمل مع الشهادات التدريبية وأحاول مواكبة تطور كرة القدم".

وتابع: "تدرجت في العمل التدريبي مع الزمالك في قطاع الناشئين ثم العمل في الفريق الأول".

واستطرد: "أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت".

وأردف: "لوائح وقوانين الكرة المصرية هى سبب تأخر الكرة في مصر".

واستكمل: "انسحاب فريق وعدم خصم 3 نقاط.. لا يحدث في أي مكان في العالم وهناك نظام صارم في الخارج بشأن تطبيق اللوائح على أي فريق".

واختتم: مواجهة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر لن تكون سهلة، ولاعبو الزمالك أمام فرصة تاريخية لمصالحة الجماهير في نهائي الكأس، ويجب أن يمتلك لاعبو الزمالك دوافع مختلفة في مواجهة بيراميدز.