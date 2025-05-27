شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. ماذا يحدث في حال تعادل الأهلى وبيراميدز في النقاط ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وفي حال تعادل الأهلي مع فاركو وفوز بيراميدز علي سيراميكا، يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 56 نقطة، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج.

مع هذا السيناريو يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا سيضمن أيضًا التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.