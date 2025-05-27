شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. ترتيب فريق فاركو قبل مواجهة الأهلى فى مباراة حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو، نظيره الأهلي الأربعاء المقبل في ختام مشوار الفريق بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تحسم مصير بطولة الدوري هذا الموسم.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، حيث لعب 23 لقاء، وحقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وهزم في 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 25 هدف، ودخل في شباكه 27 هدف في جدول الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.