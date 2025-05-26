شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على سيراميكا تاريخيا قبل مواجهة الدورى الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز فى الثامنة مساء الأربعاء، تحديا قويا عندما يواجه سيراميكا على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

تفوق تاريخيا لبيراميدز

وتعد مباراة الأربعاء هى الثالثة عشرة بينهما فى جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها فى 12 مباراة، كانت نصيب الأسد لفريق بيراميدز الذى فاز فى 7 لقاءات بينما فاز سيراميكا فى 4 مواجهات وحسم التعادل مباراة وحيدة.

سجل لاعبو بيراميدز 27 هدفا فى شباك سيراميكا فى كل المباريات، بينما سجل لاعبو سيراميكا 25 هدفا، ويعد صلاح محسن مهاجم سيراميكا السابق والمصرى الحالى هداف الفريقين برصيد 3 أهداف، بينما يمتلك فيستون ماييلى وأحمد بلحاج هدفين لكل واحد منهما.

ويسعى الفريق السماوى إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مع تعثر المارد الأحمر ليتوج بيراميدز حينها بلقب الدورى، بينما يأمل فريق سيراميكا فى تحقيق الفوز من أجل دخول المربع الذهبى على أمل تعثر المصرى البورسعيدى في مباراته أمام الحرس.