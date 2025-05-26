شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين، 26 مايو 2025، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وقرار حلمي طولان بضم محمد الننى لمنتخب مصر فى كأس العرب.

بمشاركة منتخب مصر.. سحب قرعة كأس العالم للشباب فى تشيلى الخميس المقبل

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب فى تشيلى الخميس المقبل، وهى البطولة التى يشارك فيها منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه.

طارق حامد يعود إلى القاهرة خلال ساعات لحسم موقفه من الزمالك

يعود طارق حامد ، لاعب فريق ضمك السعودى، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وعقب انتهاء فريقه من مواجهة الاتحاد السعودى فى ختام دورى روشن.

تريزيجيه يختار رقمه الجديد مع الأهلي بعد العودة للجزيرة

استقر محمود تريزيجيه لاعب الأهلي الجديد على رقم القميص الذي سيرتديه بعد العودة إلى القلعة الحمراء، بعد انتهاء موسمه مع الريان القطري بشكل رسمي، وانضمامه للقلعة الحمراء خلال الأيام القادمة.

بعد مفاوضات الأهلى.. بيراميدز والزمالك يرغبان فى ضم الجزار مدافع المحلة

دخل مسئولو ناديي بيراميدز والزمالك فى مفاوضات مع غزل المحلة خلال الساعات القليلة الماضية للحصول على خدمات عمرو الجزار مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بـ95 محاولة.. إمام عاشور يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا على المرمى في الدوري

يشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم صراعًا مثيرًا على لقب "أكثر اللاعبين تسديدًا على مرمى المنافسين"، ويتصدر نجم الأهلي ومنتصف الملعب، إمام عاشور، هذه القائمة بفارق كبير وملحوظ.

حلمي طولان يقرر ضم محمد الننى لمنتخب مصر فى كأس العرب

استقر حلمى طولان ، المدير الفنى لمنتخب مصر الثانى الذى سيشارك فى كأس العرب ديسمبر المقبل، على ضم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى لصفوف المنتخب فى البطولة للإستفادة من خبراته الكبيرة.



الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو + مبلغ مالي

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع مصطفى العش بشكل نهائي مقابلدفع مبلغ مالي وانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو إلى نادي زد، بعد سلسلة من المفاوضات التي دارت بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية.

حسام عبد المجيد يفاضل بين عروض الاحتراف فى روسيا وبلجيكا لحسم مصيره

يناقش حسام عبد المجيد ، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عروض الاحتراف الخارجي، خاصة بعدما سمح له مسئولو القلعة البيضاء بمناقشة تلك العروض من أجل تحديد مصيره الفترة المقبلة.

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلي

يصل المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، القاهرة اليوم الاثنين بعد انتهاء إعارته لنادى الخلود السعودى تمهيداً للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الزمالك يؤجل التفاوض مع عبد الله السعيد على تجديد عقده.. اعرف التفاصيل

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد لبعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها 5 يونيو المقبل بنهائى كأس مصر.



انسحاب روان العربي من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية روان العربي، المصنفة رقم 11 على العالم، من بطولة بريطانيا المفتوحة، التي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 31 مايو الجاري وحتى الثامن من يونيو المقبل.

الأهلي يستقبل سفيرة أمريكا بالقاهرة اليوم لبحث أمور خاصة بكأس العالم للأندية

يستقبل النادي الأهلي ، في الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة من أجل التنسيق مع إدارة القلعة الحمراء بشأن عدة أمور خاصة بكأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا الشهر المقبل.