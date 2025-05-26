شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان يطير إلى تونس خلال ساعات ويعود للأهلي بعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يطير التونسي محمد علي بن رمضان إلى بلاده خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات انضمامه إلى الأهلي وبعد الخضوع للكشف الطبي من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعود بن رمضان إلى القاهرة عقب مباراة فاركو في ختام مشوار الأهلي بالدوري، قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق تحت القيادة الفنية للإسباني خوسيه ريفيرو رفقة باقي الصفقات الجديدة.

وينتظر أن يقوم بن رمضان بتصوير جلسة التصوير والبرومو الخاص بتقديمه لجماهير النادي ووسائل الإعلام، وبعدها يسافر إلى بلاده لقضاء أجازة قصيرة ثم يعود إلى القاهرة من جديد.

ويعود الإسباني خوسه ريفيرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى القاهرة قبل مباراة فاركو المقبلة فى ختام الدوري الممتاز، تمهيداً لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بشكل رسمي، بعدما تأجل الإعلان عدة أيام بسبب ارتباطات الفريق في الدوري.

وحضر ريفيرو إلى القاهرة منذ فترة وعقد أكثر من جلسة مع مسئولي الأهلي، وتم توقيع العقود الرسمية بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن يعود إلى بلاده بعدما تم الاتفاق على تأجيل إعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بسبب إرتباط الأهلي بأكثر من مباراة مؤثرة في بطولة الدوري.

وفضّل مسئولو الأهلي استمرار عماد النحاس الذي تم تعيينه مؤخراً بشكل مؤقت بعد رحيل مارسيل كولر لحين حسم مصير الفريق في بطولة الدوري، خاصة بعدما قاد النحاس الأهلي لتحقيق انتصارات مُتتالية جعلت الفريق على بُعد خطوة واحدة من التتويج بالدوري.

ويلتقي النادي الأهلي مع فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف ليحسم لقب الدوري رسمياً.

ومن المقرر أن يعود ريفيرو إلى القاهرة مساء غدٍ، الثلاثاء، أو في الساعات الأولى من الأربعاء تمهيداً لإعلان تعيينه مديراً فنياً للأهلي فى اليوم التالي لمباراة فاركو.

ويقود ريفيرو تدريبات الأهلي قبل السفر يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يلعب فيها الأهلي ضمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي 15 يونيو المقبل.