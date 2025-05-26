شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى مهاجم الزمالك ينشر صورًا من عقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ناصر منسى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورًا من الاحتفال بعقد قرانه، وسط الأهل والأصدقاء، حيث قام اللاعب باستغلال هذه الفترة لعقد قرانه.



عقد قران ناصر منسى



ناصر منسى وزوجته



ناصر منسى يحتفل بعقد قرانه



ناصر منسى يعقد قرانه

ويعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أيمن الرمادى، على تجهيز جميع المصابين قبل مواجهة بيراميدز يوم 5 من الشهر المقبل، فى نهائى بطولة كأس مصر.

ويواصل ناصر ماهر لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في الكاحل تعرض لها خلال مباراة سيراميكا في الدوري، كما يؤدى ناصر منسي والمغربي ومحمود بنتايج تدريبات تأهيلية خاصة من أجل تجهيزهم.

ويخوض التونسي أحمد الجفالي المرحلة الأخيرة من التأهيل حيث يؤدى بعض التدريبات الخاصة، من أجل الاستعداد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، ويخوض محمود جهاد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية لتجهيزه هو الأخر للانتظام في تدريبات الفريق في أقرب وقت ممكن.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة .