شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعود إلى القاهرة خلال ساعات لحسم موقفه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود طارق حامد ، لاعب فريق ضمك السعودى، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وعقب انتهاء فريقه من مواجهة الاتحاد السعودى فى ختام دورى روشن، حيث سينتهى تعاقد اللاعب مع ضمك ويصبح لاعبًا حرًا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين لجنة التخطيط بالزمالك وطارق حامد، لحسم الموقف النهائى من عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء، خاصة فى ظل وجود رغبة من الطرفين فى اتمام الصفقة.

وينتظر طارق حامد تلقى عرضًا رسميًا من نادى الزمالك للعودة إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر، ويرحب بعض مسئولي الزمالك بفكرة عودة اللاعب في ظل الرغبة في تواجد قائد للفريق، إلا أن الأمر سيكون متروكًا للجنة التخطيط والجهاز الفنى الذي سيكون متواجدًا مع بداية الموسم.

طارق حامد كان مصابًا في غضروف الركبة بكدمة أبعدته عن المشاركة مع فريقه الحالى ثم شارك في مواجهة الرائد بشكل طبيعى والمباراة انتهت لصالح فريقه بهدف دون رد.

وفى حالة عدم استقرار إدارة الزمالك أو الجهاز الفنى للفريق على عودة طارق حامد، ستكون وجهة اللاعب استكمال مسيرته فى الاحتراف الخارجى وعدم العودة إلى مصر.