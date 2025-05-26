شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين بعد إنهاء مسيرته مع دينامو بوخارست: كان فصلا لا ينسي في مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي زين ، نجم منتخب مصر لكرة اليد، إنهاء مسيرته مع فريقه دينامو بوخارست الروماني بعد 3 أعوام. وعلق زين عن رحيله على إنستجرام، "بعد ثلاث سنوات رائعة مع دينامو، حان وقت وداع النادي الذي أصبح بحق بيتي الثاني..

منذ اللحظة التي وصلت فيها، شعرت بالدفء والاحترام والحب من الجميع هنا، المدربين وزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير الرائعة.

وأضاف زين، "كان اللعب هنا فصلاً لا يُنسى في مسيرتي، مليئاً بالنجاحات واللحظات الصعبة على حد سواء، وأنا فخور بكل ما حققناه معًا..

الحب والتقدير الذي تلقيته جعل هذه الرحلة أكثر خصوصية، لقد عاملتموني جميعًا كعائلة، وأنا ممتن للغاية لذلك. وستظل هذه الذكريات معي دائمًا..

شكرًا لكل شخص جعلني أشعر وكأنني في بيتي وجزء من عائلة دينامو.. الرحيل ليس سهلاً أبدًا، لكنني أمضي قدمًا باحترام وامتنان لهذا النادي، سيظل لدينامو دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى للنادي وشعبه الرائع كل التوفيق في المستقبل.