شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد على بن رمضان أثناء الكشف الطبى استعداداً للانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اجتاز التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروزي المجري، الكشف الطبى بنجاح منذ قليل فى أحد المستشفيات الخاصة، استعداداً لإعلان انضمامه للأهلى، كما أنهى اللاعب إجراءات تأشيرة أمريكا للسفر مع بعثة المارد الأحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

بن رمضان فى المستشفى

محمد على بن رمضان بن رمضان يصل القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي قبل مواجهة فاركو الأربعاء

ووصل بن رمضان إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، استعدادا للانضمام إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء مشواره مع ناديه الذي توج بلقب الدوري المجري، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة وجمع المتعلقات الخاصة به قبل القدوم إلى القاهرة برفقة وكيل أعماله لإتمام إجراءات انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي على بُعد خطوة من التتويج بالدوري رسميًا.. الفوز على فاركو يحسم اللقب

تحقيق الأهلي الفوز فى مباراة فاركو سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.