شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف ، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، من الروسية ليودميلا سامسونوفا (المصنفة رقم 19عالميا) في مستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، في مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة، في الدور الأول من البطولة المقامة حاليا حتى 8 يونيو المقبل.

وخسرت ميار شريف (المصنفة رقم 84) المباراة من الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين نظيفيتين بواقع (7-6) و(6-2).

وكانت لاعبة التنس المصرية ميار شريف قد شاركت في بطولة رولان جاروس بعد تتويجها في 17 مايو الجاري، بلقب بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس، التي تُصنف ضمن فئة 125 نقطة، للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد.