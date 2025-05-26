شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز حمدى فتحى فى الأهلى استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يضع الجهاز الفنى للنادى الأهلى برنامجا خاصا لتجهيز حمدى فتحى لاعب خط وسط الوكرة القطري المعار للنادى الأهلى للظهور مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

ورفض حمدى فتحى فكرة الحصول على راحة سلبية تامة من التدريبات بعد انتهاء موسمه في الدوري القطري، وظهر اللاعب للمرة الأولى فى تدريبات الأهلى مساء أمس الأحد للحفاظ على فورمته الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة مع المارد الأحمر في مونديال الأندية.

الأهلي كان قد أعلن الاتفاق لاستعارة حمدي فتحي من فريق الوكرة لمدة شهر، لتدعيم صفوفه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو المقبل (فجر 15 يونيو)، في المباراة الافتتاحية من المسابقة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف .