شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب باحتراف حسام عبد المجيد بشرط والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو نادى الزمالك برحيل حسام عبد المجيد لاعب الفريق، للاحتراف في الخارج في ظل العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا من روسيا و بلجيكا، ومن قبلها المكسيك.

واشترط مسئولو الزمالك وصول عرض رسمي إلى حسام عبد المجيد، يصب في مصلحة النادى واللاعب للموافقة على رحيله، خاصة أن الاحتراف حلم كل لاعب، على أن يكون رحيله عن طريق النادى في ظل ارتباطه بعقد مع الزمالك.

وتلقى حسام عبد المجيد عروضًا جدية من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بالدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويقوم حسام عبد المجيد في الوقت الحالي بالمفاضلة بين تلك العروض من أجل الوقوف على أفضلها قبل أن يتم تقديمه لنادى الزمالك للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2027، وترغب الإدارة في تمديد العقد في ظل الإمكانيات الفنية للاعب ،وتطور مستواه بشكل كبير.