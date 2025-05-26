الامارات | الإمارات سادساً في التصنيف الآسيوي لأندية السيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن التصنيف الأحدث لمسابقات أندية السيدات 2024-2025، حيث جاءت مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم للكرة النسائية في المركز السادس آسيوياً في الترتيب العام، والأول على صعيد الاتحادات العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد القاري وذلك برصيد 50.8 نقطة.

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن هذا الترتيب يُمّثل إنجازًا تاريخيًا لكرة القدم النسائية في الدولة، بعد المشاركة الناجحة لفريق نادي أبو ظبي للسيدات في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، ووصوله للدور ربع النهائي للبطولة القارية، إلى جانب التطور الكبير الذي تشهده مسابقات الكرة النسائية في الدولة على مستوى الفريق الأول والمراحل العمرية الأخرى.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أحتسب النقاط لكافة الأندية بعد ختام منافسات دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، فيما استندت نقاط المنتخبات الوطنية إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات الصادر بتاريخ 6 مارس الماضي.

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية أمل بو شلاخ: "نُثمن دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، خاصة في الرياضة وكرة القدم، ونشكر الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على توجيهاته المستمرة من أجل النهوض بالكرة النسائية على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية، وفخورون بالنجاحات التي حققتها كرة القدم النسائية في الدولة".

وأضافت: "سُعداء بوجودنا في مقدمة تصنيف الفرق العربية، وفي موقع متقدم قاريا. لدينا أهداف وطموحات كثيرة لتعزيز رياضة الكرة النسائية، وسنواصل تطوير أداء ومستويات أنديتنا ومنتخباتنا الإماراتية وإعداداها بشكل يلبي تطلعاتنا في كبرى المسابقات الآسيوية والدولية".