الامارات | عودة إيسكو إلى المنتخب الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم الإثنين لاعب وسط ريال بيتيس إيسكو بعد 6 أعوام من مباراته الأخيرة بقميص "لا روخا"، وذلك لخوض غمار دور الأربعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتألق ابن الـ33 عاما هذا الموسم مع ريال بيتيس وساهم في بلوغه نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" حيث سيواجه تشلسي الإنجليزي الأربعاء.

وتواجه إسبانيا حاملة اللقب وبطلة أوروبا 2024 نظيرتها فرنسا الفائزة عام 2021 في الدور نصف النهائي في شتوتغارت في الخامس من يونيو المقبل، قبل نهائي محتمل بمواجهة الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال في نصف النهائي الآخر المقرر في ميونيخ في الرابع من الشهر ذاته.

قال دي لا فوينتي خلال مؤتمر صحافي: "كانت تلك اللحظة المناسبة لإيسكو لينضم إلينا ويقدّم لنا شيئا".

وأضاف: "سيضيف الكثير، ولولا ذلك لما كان ضمن القائمة".

بعد عدة مواسم في صفوف ريال مدريد (2013-2022)، انتقل إيسكو صانع ألعاب ملقة السابق إلى إشبيلية لموسم واحد فقط 2022-2023 قبل أن ينضم إلى ريال بيتيس.

علّق إيسكو على عودته إلى منتخب بلاده الذي دافع عنه خلال 38 مباراة دولية وسجل 12 هدفا لوسائل الإعلام المحلية في بيتيس "أنا سعيد بالعودة بعد سنوات طويلة، إنه لهدف جميل أن أتمكن من اللعب مجددا مع منتخب بلادي".

وأردف: "أنا فخور بالعودة إلى هنا، وهذا يعني أن الأمور تسير على ما يرام".

ويعود مدافع ريال مدريد الجديد قادما من بورنموث الانكليزي دين هاوسن الذي تألق في الفوز على هولندا في ربع النهائي، إلى التشكيلة إلى جانب المدافعين روبان لو نورمان من أتلتيكو مدريد والشاب باو كوبارسي من برشلونة.

كما تضمنت قائمة "لا روخا" التي لم تشهد الكثير من التغييرات، رباعي خط وسط برشلونة غافي وفيرمين لوبيس وداني أولمو وصانع الألعاب بيدري، إلى جانب زميلهم الجناح الموهبة لامين جمال، إضافة إلى مهاجم أتلتيك بلباو نيكو وليامس.

وفضّل دي لا فوينتي عدم استدعاء لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي رودري الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، رغم مشاركته مع فريقه بعد شفائه من اصابة ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وسيعتمد على لاعب وسط ريال سوسييداد مارتين سوبيميندي.

شرح المدرب الإسباني أسباب غياب رودري، قائلا "هو لاعب بالغ الأهمية، لكنه غاب عن الملاعب لثمانية أشهر ولم يلعب سوى 10 دقائق فقط".

وأضاف: "ليس هذا هو الوقت المناسب للمخاطرة، فنحن دائما نضع صحة اللاعبين في المقام الأول، وهو في طور التحسن واستعادة الثقة، ويستعيد مستواه المعهود".

القائمة الكاملة للمنتخب الإسباني

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي) وأليكس ريميريو (ريال سوسييداد)

المدافعون: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني) ومارك كوكوريا (تشلسي)

لاعبو الوسط: مارتين سوبيميندي (ريال سوسييداد)، غافي، فيرمين لوبيس، بيدري غونزاليس وداني أولمو (برشلونة)، إيسكو (ريال بيتيس)، ميكل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي) وأليكس بايينا (فياريال)

المهاجمون: لامين جمال (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، جيريمي بينو (فياريال)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي) وألفارو موراتا (غلطة سراي التركي).