الامارات | هالاند يكشف سراً عن المصري مرموش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تربط النجم النرويجي إرلينغ هالاند علاقة قوية مع زميله المصري عمر مرموش في نادي مانشستر سيتي الذي ضمن الأحد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي.

ويكثر بين اللاعبين المزاح داخل وخارج الملعب، وظهر ذلك جلياً في منشورات هالاند على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر المهاجم العملاق على حسابه في "سناب شات" صوة تجمعه مع عمر مرموش داخل غرفة ملابس السيتي وكتب فيها: "لم أقابل قط شخصا يتحدث عبر الهاتف أكثر منه".