الامارات | الهولندي جيري أول أوروبي يفوز بلقب "دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، مساء أمس، ختام بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج في نسختها الثامنة، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 60 دولة.

وأكد الفلاسي أن البطولة تعكس المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، لاسيما في رياضة الشطرنج، التي تجمع بين الفكر والتخطيط والموهبة.

وقال إن "هذه البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تستقطب نخبة من أبطال العالم، وتفتح المجال أمام المواهب الصاعدة لاكتساب الخبرة والتعرّف على أساليب اللعب المختلفة لتطوير أساليبهم الخاصة على أعلى المستويات".

وأضاف ان "الإقبال الكبير والتنظيم المتميّز للبطولة عكس التزام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي بدعم مسيرة تطوير اللعبة، وتعزيز دور الإمارة مركزا دوليا لرياضة الشطرنج، كما أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ساهم في تقديم نسخة متميزة بكل المقاييس".

وأشاد الفلاسي بكافة الجهود التي وقفت خلف هذا النجاح، مؤكداً أن وزارة الرياضة تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات النوعية التي تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في استضافة البطولات العالمية، وإعداد جيل من الأبطال المحليين القادرين على التميّز دولياً.

حضر ختام البطولة وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، ورئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر تريم، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الاتحاد العربي للترجمة والتأليف، وتكريم لجنة الجائزة، حيث فاز الهولندي أنيش جيري بلقب بطولة الأساتذة بعدما انفرد بالقمة بعد الجولة التاسعة وسجل 7 نقاط، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب أوروبي بلقب البطولة، وجاء في الوصافة الصربي ألكسندر إندجيتش مسجلا 6.5 نقطة متساويا مع الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة والذي جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتم تكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولتين الثانية والثالثة.