محمد صلاح يكسر صمته.. لماذا رفض الدوري السعودي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة في مسيرته، مؤكدا أن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول استغرقت وقتا طويلا بسبب سياسة النادي.

وأوضح صلاح، في تصريحات تليفزيونية، أنه تلقى عروضا من الدوري السعودي، وقال: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على التقدير، لكنني فضلت الاستمرار مع ليفربول". ونفى وجود أي مفاوضات مع ريال مدريد أو برشلونة.

وتحدث النجم المصري عن الفارق في أسلوب التعامل بين مدرب ليفربول الجديد أرني سلوت والمدرب السابق يورغن كلوب، قائلا: "سلوت يتواصل معي باستمرار ويتعامل بصراحة منذ البداية، وهو ما لم أكن أشعر به مع كلوب، ولهذا السبب هذا الموسم هو الأكثر متعة لي".

وحول فكرة الاعتزال، أكد صلاح أنه لا يخطط حاليا لإنهاء مسيرته، موضحا: "أنجزت الكثير وأنا سعيد بما حققته مع ليفربول، ولا أفكر في الاعتزال حاليا، بل أريد الاستمرار".

وتحدث صلاح عن احتفاله بصورة "السيلفي" في مباراة التتويج أمام توتنهام، مشيرا إلى أن بعض الاحتفالات عفوية، بينما يخطط لأخرى مسبقا مثل السيلفي واحتفال "اليوغا".

كما تطرق إلى الفارق في الاحترافية بين أوروبا ومصر، قائلا: "في أوروبا، تركيز اللاعبين منصب على كرة القدم، بعكس ما يحدث في مصر".

وأضاف: "عانيت من صعوبات في التأقلم خلال بداياتي في سويسرا، لكنني تمسكت بالحلم ولم أعد إلى مصر".