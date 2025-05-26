شكرا لقرائتكم خبر عن زد عن انتقال العش للأهلي نهائيا: سنتخذ القرار الأفضل ماديا وفنيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد إف سي، أن الأهلي استقر على شراء مصطفى العش بشكل نهائي من نادي زد.

وقال صلاح الدين فى تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، "الأهلي استقر على ضم العش نهائياً، ومازالت طريقة البيع النهائي سواء بمبدأ إعارة لاعبين من الأهلي أو غير ذلك".

وأضاف، سيتم عرض الأمر كاملا على مجلس إدارة نادي زد، وسيتم اتخاذ القرار النهائي الأفضل ماديا وفنيا لنادي زد، سواء باستعارة لاعبين ومقابل مادي أم لا".

وتابع وليد صلاح الدين، فكرة إلغاء الهبوط ليست بسبب الإسماعيلي أو المحلة، ولكن الموضوع لازم يكون هناك اسباب اقوى من كدا في قرار مثل الغاء الهبوط، ولكن ان افترضنا ان هذا الموسم كان به عشوائية فأوافق على الغاء الهبوط، ولكن ليس بسبب الاسماعيلي او المحلة، وطول ليس هناك مقاييس موحدة فسنستمر في هذه العشوائية

وأردف: النادي الاهلي يتعلم من اخطاءه في المواسم السابقة، وسيناريوهات الكرة مرعبة لاسيما في المراحل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وموضوع التركيز مهم جدا في مباراته والمقبلة أمام فاركو لذلك قرر دخول معسكر مغلق قبلها بـ 48 ساعة، ومباراة فاركو مباراة الدوري بالنسبة له وحال الفوز سيكون بطل الدوري بصرف النظر عن مباراة بيراميدز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف .