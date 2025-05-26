شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين، 26 مايو 2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وقرار حلمي طولان بضم محمد الننى لمنتخب مصر فى كأس العرب.

حلمي طولان يقرر ضم محمد الننى لمنتخب مصر فى كأس العرب

استقر حلمى طولان ، المدير الفنى لمنتخب مصر الثانى الذى سيشارك فى كأس العرب ديسمبر المقبل، على ضم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى لصفوف المنتخب فى البطولة للإستفادة من خبراته الكبيرة.

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع مصطفى العش بشكل نهائي مقابلدفع مبلغ مالي وانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو إلى نادي زد، بعد سلسلة من المفاوضات التي دارت بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين على كافة تفاصيل الصفقة والمبلغ المالي ونسبة عائد البيع في المستقبل.

حسام عبد المجيد يفاضل بين عروض الاحتراف فى روسيا وبلجيكا لحسم مصيره

يناقش حسام عبد المجيد ، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عروض الاحتراف الخارجي، خاصة بعدما سمح له مسئولو القلعة البيضاء بمناقشة تلك العروض من أجل تحديد مصيره الفترة المقبلة، لاسيما أن الموسم الحالي على وشك الانتهاء ما سيجعل اللاعب يبدأ التركيز جيدًا فى دراسة عروض الاحتراف الخارجي وتحقيق حلمه باللعب في أحد الدوريات الكبرى التي تحقق طموحاته.

يصل المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، القاهرة اليوم الاثنين بعد انتهاء إعارته لنادى الخلود السعودى تمهيداً للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد لبعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها 5 يونيو المقبل بنهائى كأس مصر.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية روان العربي، المصنفة رقم 11 على العالم، من بطولة بريطانيا المفتوحة، التي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 31 مايو الجاري وحتى الثامن من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

الأهلي يستقبل سفيرة أمريكا بالقاهرة اليوم لبحث أمور خاصة بكأس العالم للأندية