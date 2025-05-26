شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 48 ساعة لنجوم الأهلي قبل مواجهة فاركو الحاسمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر عماد النحاس، المدير الفنى المؤقت للأهلى، اصطحاب لاعبيه فى معسكر مغلق بداية من اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة فاركو الحاسمة بالدوري، وذلك لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق بحثاً عن التتويج باللقب المحلى للموسم الثالث على التوالى.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة فاركو الثامنة مساء الاربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج والأخيرة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورغم اتفاق الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو على تدريب الفريق لمدة موسمين تبدأ مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة الأهلي استقرت على استمرار النحاس فى منصبه، خاصة بعد النتائج الجيدة التي قدمها الفريق تحت قيادته ونجح من خلالها فى إحياء حظوظ الأهلي في التتويج ببطولة الدوري.

وحسمت إدارة الأهلي موقفها من بقاء النحاس في منصبه بالتأكيد على استمراره مديراً فنيا حتى نهاية بطولة الدوري، حفاظاً على استقرار وتركيز الفريق واللاعبين وعدم إدخال عنصر جديد قد يُشتت تركيز الفريق، على أن تبدأ مسيرة ريفيرو مع الفريق بعد نهاية الدوري خلال الموسم الجاري.

وقاد النحاس الأهلي للفوز في خمسة مباريات مُتنتالية على حساب بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2 وسيراميكا 1-0، والبنك الأهلي 2-1.

ورغم أن عماد النحاس تسلّم مهمة تدريب الأهلي في توقيت حرج للغاية وكانت حظوظ المارد الأحمر في التتويج بالدوري صعبة للغاية لصالح بيراميدز، إلا أن النحاس قاد الأهلي لحصد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات مُتتالية، واستعاد قمة الدوري مُستغلاً خسارة بيراميدز في مباراتي فاركو والبنك الأهلي على التوالي.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.