شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطة تطوير قطاع كرة القدم بداية من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالنادي تقدم مسئولي قطاع الناشئين بالنادي باستقالاتهم بعد انتهاء الموسم، كما هو معتاد فى نهاية كل موسم، خصوصا أن الإدارة تنوي إعادة هيكلة القطاع، وسيكون تحديد مصيرهم بيد الإدارة.

ووفقا لمصادرة خاصة داخل نادي الزمالك ، فإن أول التغييرات ستكون من نصيب بدر حامد رئيس قطاع الناشئين لعدم تحقيق أي نجاح يذكر على مستوى الناشئين خلال الفترة الماضية دون أي استفادة للنادي من القطاع، سواء بتحقيق بطولات أو إفراز لاعبين مميزين للفريق الأول.

وأكدت المصادر داخل النادي أن عبد الواحد السيد سيكون ضمن الراحلين عن قطاع الكرة.

وتقدمت لجنة التخطيط بمذكرة تطلب رحيل الثنائي بدر حامد وعبد الواحد السيد تحديدا لتوفير النفقات لتطوير القطاع والتعاقد مع طبيب تغذية لقطاعات الناشئين ومحللين آداء لتطوير مستوى وآداء اللاعبين الصغار.

يأتي ذلك ضمن خطة المجلس بالتعاون مع لجنة التخطيط لإعادة الهيكلة لتعويض الإخفاقات الكبيرة في الموسمين الماضيين على مستوى قطاعات الناشئين.

وأكد مصدر أن هناك عضوين داخل المجلس يحاولون دعم بقاء الثنائي حامد وعبد الواحد إلا أن بقية أعضاء المجلس مع لجنة التخطيط يتمسكون برحيلهم وتعويضهم بأخرون قادرون على تطوير قطاع كرة القدم داخل الزمالك.