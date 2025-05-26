شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد بيراميدز لحصد أول ألقابه القارية أمام صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لخوض مباراة صن داونز، فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، وذلك لحسم اللقب القاري الأول فى تاريخه.

ج..رفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منح اللاعبين راحة بعد رحلة العودة من جنوب أفريقيا عقب مواجهة صن داونز، من أجل الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى.

ج..يواجه بيراميدز نظيره صن داونز فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا فى الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ج..تحدث المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة عدم الانشغال بمواجهة صن داونز في لقاء العودة، كما حذرهم من التهاون أو التخاذل أمام سيراميكا، مؤكدًا أنها مباراة لا تقل أهمية عن مباراة صن داونز كونها حاسمة لبطولة الدورى.

ج..يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على تجهيز مصطفى فتحى لاعب الفريق، لمواجهة الإياب أمام صن داونز، ويخضع مصطفى فتحى لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل اللحاق بمواجهة العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي، خاصة وإنه من الأعمدة الأساسية لبيراميدز.

ج..أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه فخور للغاية بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة فريق كبير بحجم صن داونز، صاحب الخبرات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن فريقه قدم مباراة غاية فى القوة وكان الأفضل فى أغلب أوقات اللقاء، ولولا سوء الحظ لسجل العديد من الأهداف، ولكن في النهاية هدف وليد الكرتي في آخر الدقائق بمثابة مكافأة لهذا الفريق البطل صاحب الشخصية العظيمة.

وأضاف يورتشيتش فى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه حزين لضياع عدة فرص ولكنه سعيد بالتعادل والأداء الرائع للاعبين وشخصيتهم الرائعة وعودتهم القوية، رغم التأخر بهدف، وهذه هى الشخصية التي بناها منذ توليه المهمة، وهو ما تكرر كثيرا هذا الموسم في الدوري والبطولة القارية بالعودة من التأخر والتسجيل والفوز وهو ما يعبر عن شخصية مثالية للاعبيه.