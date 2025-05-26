شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتراجع عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، عن الاستقالة المكتوبة التى تقدم بها للمدير التنفيذي للنادي اعتراضا على انفراد نصر أبو الحسن رئيس النادي بالقرارات.

وجاء نص التراجع عن الاستقالة كالتالى :

السيد / المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي

الموضوع



تحية طيبة وبعد ،،،



برجاء التكرم بسحب استقالتي التي تقدمت بها إليكم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ والتي كنت قد أبديت فيها رغبتي في الاستقالة من منصبي كعضو بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي حيث أنني أتقدم بسحب استقالتي في المدة القانونية المحددة بلائحة النظام الأساسي للنادي الإسماعيلي، وذلك حيث أن الاستقالة مسببة كان يجب مناقشة بنودها وأسباب الاستقالة في اجتماع مجلس الإدارة ومن قبل الجهة الإدارية المختصة وهو ما لم ولن يتم.



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٥/٢٦

مقدمه لسيادتكم



د. محمد جمال عبد المنعم



عضو مجلس ادارة النادي

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل

وصوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.

وكان محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي تقدم باستقالة مكتوبة للمدير التنفيذي للنادي منذ قليل اعتراضا علي انفراد نصر ابو الحسن رئيس النادي بالقرارات .



