شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش ملف مدير التعاقدات والتجديد لـ عبد الله السعيد فى جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا اليوم، بمقر النادى بميت عقبة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ومن أبرز الملفات التي يتم مناقشتها خلال الجلسة الاتفاق مع مدير للتعاقدات، وحسم اسم من يتولى هذه المهمة الفترة المقبلة، فى ظل المفاوضات مع جون إدوارد وطرح اسمه بقوة لتولى هذا المنصب بالزمالك.

كما سيتم مناقشة ملف تجديد عبد الله السعيد، بعدما استقر المجلس على تأجيل الملف إلى بعد مباراة نهائي كأس مصر المقرر له الخميس 5 يونيو المقبل، أمام بيرميدز، خاصة أن اللاعب اشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل عقد جلسة لتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة نتائج الألعاب الجماعية بالنادى، على رأسها كرة اليد وخروج الفريق خاوى اليدين خلال الموسم، بخلاف فريق السلة رجال.

يذكر أن حسين لبيب رئيس النادى يغيب عن الجلسة فى ظل الوعكة الصحية التى يمر بها، وسافر على إثرها إلى فرنسا للخضوع إلى فحوصات طبية وعاد خلال الأسبوع الماضى.