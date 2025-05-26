شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يقرر خوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الواحد السيد ، مدير الكرة بنادي الزمالك، على خوض انتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية، بعد رحيله عن منصب مدير الكرة الفترة الماضية، وبدأ عبد الواحد تأهيل نفسه من أجل خوض المعترك الانتخابى على مقعد عضوية القلعة البيضاء.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قرر بعدها تعيين عبد الواحد السيد في منصب نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين للاستفادة من خبراته في القطاع.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، ناقش في اجتماعه إمكانية الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد، في قناة الزمالك، والعودة إلى القناة مرة أخرى ضمن خطة تطوير القناة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.