شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفاجئ الأهلي والاتحاد بتغيير موعد المواجهة الثالثة فى سباق حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، فى ثالث جولات نهائي دورى السوبر، والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وتقرر إقامة المباراة فى السادسة مساء الخميس بدلا من التاسعة، وذلك بعد القرار المفاجئ من اتحاد السلة بالاكتفاء بمباراة واحدة في تحديد المركزين الثالث والرابع بين الزمالك و سبورتنج، والتي ستقام اليوم، وبعد إلغاء باقى مباريات الزمالك وسبورتنج تم تقديم موعد مباراة الأهلى و الاتحاد.



دورى السلة

وأرسل اتحاد السلة خطابا إلى كل من الناديين - الأهلى والاتحاد لإخطارهم بالموعد الجديد للمباراة .

وشهدت الجولة الأولى فوز الاتحاد على الأهلى بنتيجة 73-83 ، وحال فوز الاتحاد فى الجولتين القادمتين يتوج باللقب، حال فوز فريق بمباراة واحدة من الثلاث مباريات ، يتم اللجوء إلى مباراة رابعة وخامسة.