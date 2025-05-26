الامارات | «بيان وصلاوي» احتجاجاً على التحكيم في مباراته مع الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة الوصل لكرة القدم بياناً تحتج فيه على أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراته أمام الشارقة، الأحد، في الجولة الاخيرة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت لمصلحة الشارقة 4-1 واحتلاله المركز الثاني فيما حل الوصل في المركز الرابع.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنها تسجل اعتراضها على قرارات الحكام في الجولة الختامية من الدوري، موضحاً: "انطلاقاً من حرصنا على سمعة ونزاهة التحكيم الإماراتي باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة الاحتراف والتطور التي تشهدها رياضتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا في نادي الوصل نسجل استنكارنا واستيائنا البالغ مما شاب الأداء التحكيمي في مباراتنا أمام نادي الشارقة".

وأضاف في البيان: "في الوقت الذي نسجل فيه هذا الاستياء والاستنكار والاحتجاج الشديد، فإن المباراة شابها عدد من القرارات المؤثرة، والتي لم ترق إلى المستوى المأمول وأثارت شكوكاً لدى الجماهير والمتابعين ومقيمي الأداء التحكيمي".

وحدد الوصل الحالات التي يعترض عليها، وهي: "احتساب ركلة جزاء خاطئة مصحوبة ببطاقة حمراء للاعب سالم العزيزي في الدقيقة 47، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح عدم امتداد يد اللاعب، وأن الكرة كانت تحت سيطرة حارس المرمى".

وأكمل: "نؤكد أن هذا القرار أدى بشكل مباشر إلى خسارة المباراة وفقدان المركز الثاني، نتيجة أخطاء لا يمكن تجاهلها من حكمي الساحة والفيديو، وعليه، طالبنا الجهات المعنية رسمياً بفتح تحقيق عاجل في حيثيات هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العدالة وتطوير منظومة التحكيم بما يتوافق مع تطلعات الأندية والجماهير".